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        Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:57 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:57
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        Şanlıurfa'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Halil Koçyiğit (42) yönetimindeki 61 RA 327 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 20. kilometresinde İbrahim Karakaya (62) idaresindeki 33 ACS 134 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Kazada, sürücülerle otomobildeki yolcu Mehmet Kılıçarslan yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Koçyiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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