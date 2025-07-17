Traktörle otomobil çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA- Diyarbakır kara yolunda traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü Halil Koçyiğit (42) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Çermik kara yolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Halil Koçyiğit yönetimindeki 61 RA 327 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Karakaya (62) idaresindeki 33 ACS 134 plakalı traktörle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler Koçyiğit ile Karakaya ve traktördeki M.K. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi‘ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Halil Koçyiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.