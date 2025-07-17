Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!

Beyoğlu'nda kadın yolcu D.E., araçta sigara içtiği için kendisini uyardığı iddia edilen taksici Ö.K.’ye saldırdı.

DHA'nın haberine göre kadın kavga sırasında taksiciye 'Beynini dağıtırım senin' diyerek tehditte bulundu.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir kişi ise, 'Kadına bak erkeği dövüyor' diyerek olaya tepki gösterdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, 10 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre taksinin şoförü Ö.K. ile kadın yolcu D.E. arasında araçta sigara içme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücünün taksiyi yol kenarına çekmesinin ardından tartışma caddede de devam etti. Tartışma sırasında yolcu D.E. taksiyi tekmeledi. Ardından da sürücü Ö.K'ye hakarette bulunarak, tekme ve yumruk attı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

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"KADINA BAK ERKEĞİ DÖVÜYOR"

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri kaydeden bir kişinin kayıt sırasında 'Kadına bak erkeği dövüyor. Suçlu olduğu halde erkek kadına el kaldırmıyor' dediği anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında kadının taksiciye vurduğu anlarla, vatandaşların araya girdiği, kadının ise taksiciyi 'Senin beynini dağıtırım' diyerek tehdit ettiği anlar da görülüyor.