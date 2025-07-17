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        Haberler Spor Futbol İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu! - Futbol Haberleri

        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!

        2 yılda bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası, bu sezon oynanacak. İşte dev turnuva öncesi en pahalı satışı gerçekleşen Afrika kökenli 10 futbolcu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:08
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        1

        2 yılda bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası, önümüzdeki sezon 20 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak.

        2

        Dev turnuva öncesi tarihin en pahalı 10 Afrika kökenli futbolcularını sizler için derledik...

        3

        10-ANDRE ONANA

        Inter > Manchester United - 50.2 milyon Euro

        4

        9-AARON WAN-BISSAKA

        West Ham United > Manchester United - 55 milyon Euro

        5

        8-NABY KEITA

        Leipzig > Liverpool - 60 milyon Euro

        6

        7-PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG

        Borussia Dortmund > Arsenal - 63.8 milyon Euro

        7

        6-MOHAMMED KUDÜS

        West Ham United > Tottenham - 63.8 milyon Euro

        8

        5-RIYAD MAHREZ

        Leicester City > Manchester City - 67.8 milyon Euro

        9

        4-ACHRAF HAKIMI

        Inter > PSG - 68 milyon Euro

        10

        3-OMAR MARMOUSH

        Eintracht Frankfurt > Manchester City - 75 milyon Euro

        11

        2-VICTOR OSIMHEN

        Lille > Napoli - 78.9 milyon Euro

        12

        1-NICOLAS PEPE

        Lille > Arsenal - 80 milyon Euro

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