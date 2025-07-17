İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
2 yılda bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası, bu sezon oynanacak. İşte dev turnuva öncesi en pahalı satışı gerçekleşen Afrika kökenli 10 futbolcu...
2 yılda bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası, önümüzdeki sezon 20 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak.
Dev turnuva öncesi tarihin en pahalı 10 Afrika kökenli futbolcularını sizler için derledik...
10-ANDRE ONANA
Inter > Manchester United - 50.2 milyon Euro
9-AARON WAN-BISSAKA
West Ham United > Manchester United - 55 milyon Euro
8-NABY KEITA
Leipzig > Liverpool - 60 milyon Euro
7-PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG
Borussia Dortmund > Arsenal - 63.8 milyon Euro
6-MOHAMMED KUDÜS
West Ham United > Tottenham - 63.8 milyon Euro
5-RIYAD MAHREZ
Leicester City > Manchester City - 67.8 milyon Euro
4-ACHRAF HAKIMI
Inter > PSG - 68 milyon Euro