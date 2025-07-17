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        Haberler Dünya İngiltere'de oy kullanma yaşı 16'ya inecek | Dış Haberler

        İngiltere'de oy kullanma yaşı 16'ya inecek

        İngiltere, seçimlerde oy kullanma yaşını 16'ya indirmeye hazırlanıyor. İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, bu adımla daha fazla insanın demokrasiye katılımını amaçladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.07.2025 - 13:43 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:45
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        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
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        İngiltere, oy kullanma hakkı konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

        Hükümetten yapılan açıklamada, gelecek genel seçimlerde oy kullanma yaşının 16'ya indirileceği bildirildi.

        İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, bu adımla demokrasiye katılımı artırmayı planladıklarını ifade etti.

        Demokrasiye olan güvenin uzun zamandır zedelendiğini belirten Rayner, seçimleri suistimalden koruyacaklarını dile getirdi.

        Hükümet, demokrasiyi güçlendirme stratejisi kapsamında, değişen dünyada demokrasiye katılımı artırmak istediklerini ifade etti.

        Demokrasi Bakanı Rushanara Ali ise 21. yüzyıla uygun şekilde, demokrasilerini modernize ettiklerini ifade ederken, bu hamle ile kamu güvenini geri kazanmak istediklerini aktardı.

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        İngiliz hükümetinin oy verme yaşını düşürme planları kapsamında, yaklaşık 1,5 milyon 16 ve 17 yaşındaki genç bir sonraki genel seçimlerde oy kullanabilecek.

        Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya ve Galler'de halihazırda 16 ve 17 yaşındakiler oy kullanabiliyor. Buna karşın, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da ise oy kullanma yaşı 18 olarak kabul ediliyor.

        Ülkede oy verme yaşı en son 1969'da 21'den 18'e düşürülmüştü.

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