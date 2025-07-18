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        Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 126 bin 176 lira para cezası uygulandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ürün satan ve hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 126 bin 176 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 19:36 Güncelleme: 18.07.2025 - 19:36
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        Şanlıurfa'da hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 126 bin 176 lira para cezası uygulandı
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        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ürün satan ve hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 126 bin 176 lira para cezası uygulandı.

        Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda birimi ekiplerince iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş süt, bozulmuş, kokuşmuş ürün bulunduran ve hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 126 bin 176 lira ceza kesildi.

        Söz konusu ürünlere el konularak imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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