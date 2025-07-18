Su tankerine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Salih Saad Nashat Hameed, 35 CNT 827 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu, Beytullah B.'nin kullandığı 63 AJT 435 plakalı su tankerine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Salih Saad Nashat Hameed'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Hameed'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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