Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Olay, öğle saatlerinde, Haliliye ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Ahmet Okur'un yalnız yaşadığı evin olduğu binadan yayılan kötü kokular nedeniyle apartmandakiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, kapının açılmasının ardından, Ahmet Okur’u evin içinde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Okur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Okur'un cenazesi, kesihn ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırıldı.

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