Şanlıurfa'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KJF 230 plakalı otomobil, Viranşehir-Siverek kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobil daha sonra alev aldı.

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