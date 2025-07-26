Şanlıurfa'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KJF 230 plakalı otomobil, Viranşehir-Siverek kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobil daha sonra alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç hasar gördü.
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