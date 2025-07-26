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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akıntıya kapılan kişi kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 20:53 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:57
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi kayboldu
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akıntıya kapılan kişi kayboldu.

        İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında sulama kanalına giren Mehmet Fatih Yıldız (37), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine dalgıç polisler, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bir süre su yüzeyinde arama yapan ekipler, Yıldız'a ulaşamadı.

        Ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına yarına kadar ara verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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