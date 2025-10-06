Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Göbeklitepe'de bu yılki kazı ve onarım çalışmalarında sona gelindi

        RAUF MALTAŞ - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de bu yılki kazı ve onarım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:06
        Göbeklitepe'de bu yılki kazı ve onarım çalışmalarında sona gelindi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Taş Tepeler Projesi kapsamında bu yıl yapılan çalışmalarda, özellikle koruma çatısı altındaki alanlarda kazıların yanı sıra geniş kapsamlı bakım ve restorasyon faaliyetleri yürütüldü.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Taş Tepeler Projesi kapsamında bu yıl yapılan çalışmalarda, özellikle koruma çatısı altındaki alanlarda kazıların yanı sıra geniş kapsamlı bakım ve restorasyon faaliyetleri yürütüldü.

        Geçmişi 12 bin yıl öncesine uzanan Göbeklitepe'de her yıl ortaya çıkarılan yeni buluntular, Neolitik Çağ'a dair yeni bilgiler veriyor.

        İki yıl önce D yapısında bulunan gerçek boyutlu yaban domuzu heykelinin ardından bu sene de B ve D yapısı arasında baş ve gövdesi net şekilde ayırt edilen bir insan heykelinin keşfi, arkeoloji dünyasında ses getirdi.

        Tarihi alanda bu sezon ayrıca C yapısındaki "T" şeklindeki sütunların yer aldığı bölgeyi çevreleyen yapı, kapsamlı şekilde onarıldı.

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, bu yıl yaklaşık 5 ay süren kazılarda özellikle koruma çatısı altındaki alanlara yoğunlaştıklarını belirtti.

        Özellikle koruma çatısı altında bulunan alanda yapılacak çok işlerinin olduğunu ifade eden Karul, arkeoloji dünyasının bölgeyi yakından takip ettiğini dile getirdi.

        - "C yapısına yoğunlaştık"

        Bu yıl kazıların yılan, boğa, domuz gibi güçlü hayvan motiflerinin olduğu C yapısında yoğunlaştığını belirten Karul, şunları kaydetti:

        "Göbeklitepe'de bu yıl çok kapsamlı kazı ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Özellikle koruma çatısı altındaki kazılara devam ettik. Kuzey yamaçta daha önce kısmen açığa çıkarılmış kulübelerin bulunduğu yerde ve çevresinde kazılar yaptık. Göbeklitepe'deki yerleşimin farklı birimlerinin anlaşılmasına yönelik çalışmamız oldu. Koruma çatısı altındaki en büyük ve en gösterişli yapılardan birisi olan C yapısına yoğunlaştık. Bu yapının büyük oranda onarımını yaptık. Hem duvarlarının sağlamlaştırılmasını hem de dikili taşların birleştirilerek ayağa kaldırılması uygulamasını gerçekleştirdik. Bunun için önceki yıllarda da denemelerimiz vardı. Özellikle geçtiğimiz yıl aslanlı yapıda benzer bir çalışmayı yapmıştık. Bu yıl da C yapısı ile bu çalışmamızı sürdürdük. İleriki yıllarda da benzer çalışmalarımızı, öncelikle açığa çıkarılan yapılarda, bu tür sağlamlaştırma uygulamalarıyla sürdüreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

