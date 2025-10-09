Viranşehir'de okul kantinleri denetlendi

Kaymakam Ülgen, çocukların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları amacıyla denetimlerin sık sık sürdürüleceğini belirterek, uygunsuzlukların tespiti halinde ise cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Kaymakam Ömer Ülgen'in talimatı doğrultusundan oluşturulan denetim ekibi, kantinlerdeki hijyen, açıkta ürün satışı, ürünlerin son kullanma tarihleri ile çalışma şartlarını kontrol etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.