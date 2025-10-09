Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Viranşehir'de okul kantinleri denetlendi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okullarda bulunan kantinler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:16 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Viranşehir'de okul kantinleri denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okullarda bulunan kantinler denetlendi.

        Kaymakam Ömer Ülgen'in talimatı doğrultusundan oluşturulan denetim ekibi, kantinlerdeki hijyen, açıkta ürün satışı, ürünlerin son kullanma tarihleri ile çalışma şartlarını kontrol etti.

        Kaymakam Ülgen, çocukların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları amacıyla denetimlerin sık sık sürdürüleceğini belirterek, uygunsuzlukların tespiti halinde ise cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya

        Benzer Haberler

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yılmaz'a zi...
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yılmaz'a zi...
        Şanlıurfa'da "Kadın ve Aile Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi
        Şanlıurfa'da "Kadın ve Aile Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi
        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Türkiye'den pul biber ihracatı yılın 9 ayında yüzde 4 arttı
        Türkiye'den pul biber ihracatı yılın 9 ayında yüzde 4 arttı
        Unutulmaya yüz tutmuş su küplerini geleceğe taşıyorlar
        Unutulmaya yüz tutmuş su küplerini geleceğe taşıyorlar
        Şanlıurfa'da Divanyolu Caddesi araç trafiğine kapatılıyor
        Şanlıurfa'da Divanyolu Caddesi araç trafiğine kapatılıyor