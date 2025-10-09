Yeşilay Şanlıurfa Şubesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yılmaz'a ziyaret
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmail Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmail Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.
Ziyarette, Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi verildi, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve bağımlılıkla mücadele alanında ortak çalışmalar yürütülmesi noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmail Güneş, bağımlılıkla mücadeleye olan desteklerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.
Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.