        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yılmaz'a ziyaret

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmail Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:13 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:13
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yılmaz'a ziyaret
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmail Güneş ve yönetim kurulu üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Ziyarette, Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi verildi, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve bağımlılıkla mücadele alanında ortak çalışmalar yürütülmesi noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Başkanı İsmail Güneş, bağımlılıkla mücadeleye olan desteklerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

        Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

