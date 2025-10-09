Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, 13 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 10 mermi ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

