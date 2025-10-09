Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir, Eyyübiye, Halfeti ve Haran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:57 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:57
        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'nın Viranşehir, Eyyübiye, Halfeti ve Haran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, 13 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 10 mermi ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

