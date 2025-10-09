Şanlıurfa'da "Kadın ve Aile Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) işbirliğinde "Kadın ve Aile Sağlığı Çalıştayı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'ndeki etkinlik, kadınlara yönelik yapılan çalışmaların anlatıldığı tanıtım filmi ve müzik dinletisiyle başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kadının sesinin ve çocuğun gülüşünün ailenin huzuru olduğunu söyledi.

UNFPA ve TAPV ile gerçekleştirilen çalıştayın bu anlayışın bir yansıması olduğunu ifade eden Gülpınar, şöyle konuştu:

"UNFPA ve İsveç işbirliğiyle yürütülen Şanlıurfa'da pilot uygulama ile diğer şehirlere rol model olacak olan bu proje, kadınların, gençlerin ve ailelerin yaşamına dokunan örnek bir model sunuyor. Projenin ikinci yılına girerken, yerel düzeyde yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını görmek bizleri son derece gururlandırıyor. Belediyemiz, kadın ve aile sağlığına yönelik danışmanlık hizmetlerinden doğum öncesi ve sonrası takiplere, psikososyal destekten farkındalık eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınların sosyal hayatta, ekonomide, karar alma süreçlerinde daha aktif yer aldığı, ailelerin ise huzurlu, sağlıklı ve umutlu bir geleceğe sahip olduğu bir şehir hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na, İsveç hükümetine, TAPV'ye ve bu sürecin her aşamasında sahada büyük bir emekle çalışan tüm arkadaşlarıma, şahsım ve Şanlıurfa halkı adına yürekten teşekkür ediyorum."