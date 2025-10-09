İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Melana Mard, Şanlıurfa Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
Büyükelçi Mard ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Valiliği ziyaret eden Mard, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Hasan Şıldak ile görüştü.
İsveç heyeti daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a ziyarette bulundu.
Başkan Gülpınar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına kente özgü bakır fincan takımı hediye etti.
