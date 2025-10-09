İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

Valiliği ziyaret eden Mard, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Hasan Şıldak ile görüştü.

Büyükelçi Mard ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Melana Mard, Şanlıurfa Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.