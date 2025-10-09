Habertürk
        Şanlıurfa'da tankerin çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da tankerin çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 22:21 Güncelleme: 09.10.2025 - 22:21
        Şanlıurfa'da tankerin çarptığı otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        V.E. idaresindeki 47 ET 954 plakalı yakıt tankeri, Eyüp Nebi Kavşağı'nda K.Ö. yönetimindeki 63 AHE 114 plakalı otomobile çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

