        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa YEDAM'dan muhtarlara ziyaret

        Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, muhtarları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 13:00 Güncelleme: 27.10.2025 - 13:00
        Şanlıurfa YEDAM'dan muhtarlara ziyaret
        Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, muhtarları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.

        YEDAM uzmanları, il genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında Şair Şevket, Bamyasuyu, Refahiye, Kamberiye, Hakimdede ve Eyüp Nebi Mahalle muhtarlıklarına ziyaretlerde bulundu.

        Ziyaretlerde muhtarlar Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgilendirildi.

        Uzmanlar, mahallelerde bağımlılığı önlemeye yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtarlarla görüşerek yeni projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

