Şanlıurfa YEDAM'dan muhtarlara ziyaret
Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, muhtarları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.
YEDAM uzmanları, il genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında Şair Şevket, Bamyasuyu, Refahiye, Kamberiye, Hakimdede ve Eyüp Nebi Mahalle muhtarlıklarına ziyaretlerde bulundu.
Ziyaretlerde muhtarlar Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgilendirildi.
Uzmanlar, mahallelerde bağımlılığı önlemeye yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtarlarla görüşerek yeni projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
