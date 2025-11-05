Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 14:34 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:34
        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan operasyonda, 832 bin 720 lira, 11 bin 840 dolar, 930 avro, 3 milyon 29 bin 100 Suriye lirası, 133 gram altın, 1 tüfek, 3 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

