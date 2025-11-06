Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        GRAFİKLİ - GAP'ta sulama yatırımlarının 2028'de tamamlanması hedefleniyor

        RAUF MALTAŞ - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kurak topraklarına 36 yıldır suyla bereket taşıyan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yüzde 61'i tamamlanan sulama yatırımlarının, 2028'e kadar bitirilmesiyle 500 bini aşkın ek istihdamın sağlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 12:02 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:02
        GRAFİKLİ - GAP'ta sulama yatırımlarının 2028'de tamamlanması hedefleniyor
        RAUF MALTAŞ - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kurak topraklarına 36 yıldır suyla bereket taşıyan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yüzde 61'i tamamlanan sulama yatırımlarının, 2028'e kadar bitirilmesiyle 500 bini aşkın ek istihdamın sağlanması hedefleniyor.

        AA muhabirinin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kuruluşunun 36'ncı yıl dönümü dolayısıyla yaptığı derlemeye göre GAP, Cumhuriyet tarihinin en büyük bölgesel kalkınma projelerinden biri olarak kabul ediliyor.

        - 9 ili kapsayan dev kalkınma hamlesi

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 27 Ekim 1989 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve 6 Kasım 1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruldu. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan GAP Bölgesi Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yüzde 10'unu nüfusun ise yüzde 9,7'sini oluşturuyor.

        Proje, ilk olarak 1977'de "su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi" amacıyla başlatıldı, 1989'da hazırlanan GAP Master Planı ile birlikte kapsamı genişletilerek tarımın yanı sıra enerji, sanayi, turizm, ulaşım ve yenilenebilir enerji gibi birçok sektörü içine alan çok yönlü bir kalkınma modeline dönüştü.

        - Hedef 2028'te sulama projesini tamamlamak

        GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, AA muhabirine, GAP bölgesinin Türkiye'nin tarımsal üretim lokomotif durumda olduğunu söyledi.

        Maral, pamuk üretiminin yüzde 70'i, kırmızı mercimeğin yüzde 98'i, buğdayın yüzde 20'si, mısırın yüzde 25'inin bölge illerinden üretildiğine dikkati çekti.

        GAP'ta planlanan 1,1 milyon hektarlık sulama alanının yüzde 61'ine denk gelen yaklaşık 675 bin hektarın bugün suyla buluşturulduğunu belirten Maral, 2028'e kadar 436 bin hektarlık ilave alanın daha sulamaya açılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

        Bölgedeki kalkınmaya desteğiyle GAP'ın rüştünü ispatladığını vurgulayan Maral, şöyle devam etti:

        "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, GAP'a yapılan yatırımlar sayesinde önemli mesafe aldı. Bu ilerlemeleri ihracat rakamlarından sosyal göstergelere kadar birçok bileşende görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda iki ayrı eylem planı uygulandı üçüncüsüne geçtik. Yeni plan 2024-2028 yıllarını kapsayacak ve bu çerçevede çok sektörlü birbirini tamamlayan bir yaklaşım barındıracak."

        - Ek 500 bini aşan istihdam sağlanacak

        Maral, GAP kapsamındaki yatırımların sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde dolaylı olarak yaklaşık 2,5 milyon kişiye istihdam sağladığına vurgu yaptı.

        Bu istihdamın sulama alanlarının genişlemesi, üretim zincirlerinin oluşması, lojistik, gıda işleme, tekstil ve enerji gibi alanlarda oluşturulan yeni iş imkanlarını kapsadığını anlatan Maral, "Söz konusu sulama projesinin tamamlanmasıyla birlikte 500 bini aşan önemli bir istihdamın sağlanmasına da imkan tanıyacak. Böylece toplam istihdam sayısı doğrudan veya dolaylı 3 milyonu aşacak." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

