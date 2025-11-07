Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 22:11 Güncelleme: 07.11.2025 - 22:11
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Topdağı Mahallesi Yakup Kalfa Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada yaralanan 4 kişi çevredekiler tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Abdullah S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

