Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Topdağı Mahallesi Yakup Kalfa Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 4 kişi çevredekiler tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Abdullah S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.