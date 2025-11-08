Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:18
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kırsal Gölcük Mahallesi'nde, ehliyetsiz sürücü A.A. (15) idaresindeki 63 KE 282 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile M.A. (15) ve A.A. (13) Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan sürücü A.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

