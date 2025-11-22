Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 20:52 Güncelleme: 22.11.2025 - 20:52
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yasin Koparal (47) idaresindeki 06 BHH 108 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Koparal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

