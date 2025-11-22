Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yasin Koparal (47) idaresindeki 06 BHH 108 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Koparal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
