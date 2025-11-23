Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Vali Şıldak, suç ve suçlularla mücadelelerinin her alanda devam ettiğini vurguladı.

Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, emniyet birimleri tarafından nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.