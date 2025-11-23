Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:45
        Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, emniyet birimleri tarafından nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldüğünü belirtti.

        Şanlıurfa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 cep telefonu, 3 POS cihazı, 23 banka-kredi kartı, 24'ü açılmamış 36 SIM kart ve 2 dizüstü bilgisayarın ele geçirildiğini bildiren Şıldak, gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin tutuklandığını duyurdu.

        Vali Şıldak, suç ve suçlularla mücadelelerinin her alanda devam ettiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

