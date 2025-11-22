Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 23:37 Güncelleme: 22.11.2025 - 23:37
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        D.A. yönetimindeki 01 VM 794 plakalı otomobil, Suruç-Mürşitpınar kara yolu kırsal Yalınca Mahallesi mevkisinde İ.Ü. idaresindeki 54 KB 811 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Koçtaş (25) kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

