Şanlıurfa'da tankerle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tankerle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tankerle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Suphi S. idaresindeki 72 AS 561 plakalı kamyon, TAG Otoyolu'nun Şanlıurfa bölümü kırsal Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Bışar G. yönetimindeki 73 ABP 131 plakalı tankerle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Bışar G. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Suphi S. ve İdris O. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.