Şanlıurfa'da 24 bin öğrenci yeniden okula kazandırıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bu yıl kent genelindeki ilk ve ortaokullarda devamsızlık yapan veya hiç okula gitmeyen 54 bin öğrenciden 24 bininin ikna edilerek yeniden eğitim öğretime kazandırıldığını söyledi.

Vali Şıldak, valilik toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, kentte yürütülen çalışma ve projelere ilişkin açıklamada bulundu.

Şanlıurfa'nın öğrenci nüfusu bakımından Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu hatırlatan Şıldak, eğitim ve öğretime ilişkin yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti.

Geçen yıl 12 bin bu yıl ise yaklaşık 2 kat daha fazla öğrencinin eğitime kazandırıldığını vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:

"İlk ve ortaokullarda bu yıl 54 bin öğrencinin okula gitmediğini belirledik, bunların 24 binini ikna ederek çocuklarımızı yeniden okula kazandırdık. 3 binden fazla eğitim çağındaki çocuğun ise şehir dışına taşındığını tespit ettik. Şu anda 27 bin öğrencinin daha okula döndürülmesi için kapsamlı çalışma yürütüyoruz. İnşallah 10 bin öğrencinin daha yakın zamanda okula kazandırılması için planlama yaptık. Velilerimizden çocuklarını okula göndermede kararlı olmalarını özellikle rica ediyoruz."