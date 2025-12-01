Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da anız yangınında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tarlasında çıkan anız yangınına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 13:14 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da anız yangınında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tarlasında çıkan anız yangınına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Mehmet Özcan (48), Kırsal Şahinalan Mahallesi'nde mısır ekili tarlasında çıkan anız yangınına müdahale ederken dumandan etkilendi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Anız yangınında feci ölüm!
        Anız yangınında feci ölüm!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da düğünde uzun namlulu silahla havaya ateş açtı
        Şanlıurfa'da düğünde uzun namlulu silahla havaya ateş açtı
        Şanlıurfa'da görev yapan öğretmene sokak ortasında jiletli saldırı
        Şanlıurfa'da görev yapan öğretmene sokak ortasında jiletli saldırı
        Anız yangınında dumandan zehirlenen çiftçi öldü
        Anız yangınında dumandan zehirlenen çiftçi öldü
        Şanlıurfa'da 2 bin 626 kaçak elektrik kullanan abone tespit edildi
        Şanlıurfa'da 2 bin 626 kaçak elektrik kullanan abone tespit edildi
        Şanlıurfa'nın güzelliklerini 30 yıldır deklanşöre basarak ölümsüzleştiriyor
        Şanlıurfa'nın güzelliklerini 30 yıldır deklanşöre basarak ölümsüzleştiriyor
        Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı