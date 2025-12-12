Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Dikili Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kavgada yaralanan 7 kişi Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
