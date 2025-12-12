Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

        12.12.2025 - 20:39
        Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

        Dikili Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kavgada yaralanan 7 kişi Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

