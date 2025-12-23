Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nden öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından Karaköprü ilçesinde öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 15:48 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nden öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından Karaköprü ilçesinde öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimler devam ediyor.

        Uzman ekiplerce GAP Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, bağımlılığın etkileri hakkında bilgiler verildi.

        Etkinlikte, Yeşilayın bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler de verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Eyyübiye Belediyesi'nden tasavvuf müziği etkinliği
        Eyyübiye Belediyesi'nden tasavvuf müziği etkinliği
        Şanlıurfa'da "Her ay bir köy okulu projesi" ile köy okullarının ihtiyaçları...
        Şanlıurfa'da "Her ay bir köy okulu projesi" ile köy okullarının ihtiyaçları...
        Şanlıurfa'da "dijital dünyada denge" semineri
        Şanlıurfa'da "dijital dünyada denge" semineri
        Viranşehir'de Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı
        Viranşehir'de Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı
        Haliliye'de üst yapı çalışmaları sürüyor
        Haliliye'de üst yapı çalışmaları sürüyor
        Haliliye'deki spor kurslarına çocuklardan ilgi
        Haliliye'deki spor kurslarına çocuklardan ilgi