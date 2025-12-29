Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kar küreme aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar küreme aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:23 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:23
        Şanlıurfa'da kar küreme aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar küreme aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Vedat İpek (32) idaresindeki 21 AIC 437 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 6. kilometresinde kar küreme aracına çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Metin (27) ve Yusuf İpek (18) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

