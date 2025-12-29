Şanlıurfa'da kar küreme aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar küreme aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar küreme aracına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Vedat İpek (32) idaresindeki 21 AIC 437 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 6. kilometresinde kar küreme aracına çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki Metin (27) ve Yusuf İpek (18) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.