Siverek'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
İbrahim Halil Mozakcı (25) idaresindeki 63 RA 039 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Adıyaman karayolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Fatime Mozakcı (59) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
