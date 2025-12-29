Şanlıurfa'da kar temizliği yaparken devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kar temizliği yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Abdurrahman P. yönetimindeki greyder, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu açmaya çalıştığı sırada kayarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
