        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından "Mahalle Buluşması" etkinliği düzenlendi

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından bağımsızlık seferberliği kapsamında Karaköprü ilçesinde "Mahalle Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 11:23 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:23
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından "Mahalle Buluşması" etkinliği düzenlendi
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından bağımsızlık seferberliği kapsamında Karaköprü ilçesinde "Mahalle Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.


        Şubeden yapılan açıklamaya göre, bağımsızlık seferberliği kapsamında Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve Akbayır Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya öncülüğünde "Mahalle Buluşması" etkinliği yapıldı.

        Uzman ekiplerce düzenlenen programda, Eğitim Komisyonu Başkanı Osman Dağtekin mahalle sakinlerine bağımlılık eğitimi verdi.


        Yeşilay Danışmanlık Merkezinin bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler verilen programda, Mavi Kırlangıç Dergisi etkinliğiyle çocuklar keyifli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

