Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da evlerden ziynet eşyaları çalan 3 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da iki evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 11:15 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da evlerden ziynet eşyaları çalan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'da iki evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karaköprü ilçesindeki 2 evden ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin Kayseri ve Osmaniye'de olduğunu belirledi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Epstein dosyası: Trump'ın kritik telefon konuşması belgelerde
        Epstein dosyası: Trump'ın kritik telefon konuşması belgelerde
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da elektriğin yarısının kaçak kullanıldığı iddiası Yasağa rağmen...
        Şanlıurfa'da elektriğin yarısının kaçak kullanıldığı iddiası Yasağa rağmen...
        Şanlıurfa'da duvarı çöken metruk ev belediye ekiplerince yıkıldı
        Şanlıurfa'da duvarı çöken metruk ev belediye ekiplerince yıkıldı
        Eve silahlı saldırı kamerada: 2 gözaltı
        Eve silahlı saldırı kamerada: 2 gözaltı
        Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 2 zanlı yakalan...
        Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 2 zanlı yakalan...
        Şanlıurfa'da 20 milyon liralık telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama
        Şanlıurfa'da 20 milyon liralık telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama
        Şanlıurfa'da 30 yıllık bağımlılığa ücretsiz elveda
        Şanlıurfa'da 30 yıllık bağımlılığa ücretsiz elveda