Şanlıurfa'da evlerden ziynet eşyaları çalan 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da iki evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karaköprü ilçesindeki 2 evden ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüphelinin Kayseri ve Osmaniye'de olduğunu belirledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.