        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da işçi minibüsünün direğe çarpması sonucu 15 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde işçi minibüsünün direğe çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 19:26 Güncelleme: 15.02.2026 - 19:26
        Şanlıurfa'da işçi minibüsünün direğe çarpması sonucu 15 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde işçi minibüsünün direğe çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Müslüm Aslan yönetimindeki 02 ADN 456 plakalı işçi minibüsü, Meydan Mahallesi yakınlarında direğe çarptı.

        Sürücü Aslan ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

        Çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

