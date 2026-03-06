Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da huzur operasyonunda 63 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen "Huzur 63" operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da huzur operasyonunda 63 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen "Huzur 63" operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 53 sabit nokta ve 78 parkta "Huzur 63" operasyonu gerçekleştirdi.

        Uygulama kapsamında 7 bin 253 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve 2 bin 533 aracın kontrolü yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalanırken, 6 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 33 mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Denetimler sırasında 1 araç trafikten men edilirken, 151 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        25 bin uçuş iptal edildi
        25 bin uçuş iptal edildi
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3 yaralı
        Şanlıurfa'da 5 ton bozuk gıda ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 5 ton bozuk gıda ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 4 ton 390 kilogram bozulmuş gıda ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 4 ton 390 kilogram bozulmuş gıda ele geçirildi
        Şanlıurfa'da telefon hırsızlığı kamerada
        Şanlıurfa'da telefon hırsızlığı kamerada
        Eyyübiyeliler aynı sofrada, aynı duada buluştu
        Eyyübiyeliler aynı sofrada, aynı duada buluştu
        Karaköprü'de kırsal yollarda çalışmalar sürüyor
        Karaköprü'de kırsal yollarda çalışmalar sürüyor