Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da 4 ton 390 kilogram bozulmuş gıda ele geçirildi

        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi ekiplerince kaçak işletilen bir imalathane­de son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 390 kilogram ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 17:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 4 ton 390 kilogram bozulmuş gıda ele geçirildi

        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi ekiplerince kaçak işletilen bir imalathane­de son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 390 kilogram ürün ele geçirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Yapılan denetimlerde Paşabağı Mahallesi'nde bir binanın zemin katında kaçak imalathane tespit edildi.

        Zabıta ekiplerince yapılan incelemelerde, piyasadan toplanan son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin tarih bilgilerinin kimyasallar kullanılarak silindiği ve yeniden piyasaya sürülmek üzere hazırlık yapıldığı belirlendi.

        Denetimlerde 1 ton toz biber, 1 ton 890 kilogram domates salçası ve 1500 kilogram ketçap ve mayonez ele geçirildi.

        Denetimlerin ardından mühürlenerek faaliyetleri durdurulan kaçak imalathane hakkında 131 bin 962 lira idari para cezası uygulandı.

        Ürünler, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla imha edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da telefon hırsızlığı kamerada
        Şanlıurfa'da telefon hırsızlığı kamerada
        Eyyübiyeliler aynı sofrada, aynı duada buluştu
        Eyyübiyeliler aynı sofrada, aynı duada buluştu
        Karaköprü'de kırsal yollarda çalışmalar sürüyor
        Karaköprü'de kırsal yollarda çalışmalar sürüyor
        Şanlıurfa'da meslek lisesi öğrencileri her ay bir kırsal okulu yeniliyor
        Şanlıurfa'da meslek lisesi öğrencileri her ay bir kırsal okulu yeniliyor
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nden öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nden öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi