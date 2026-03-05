Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nden öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi
Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Karaköprü ilçesinde öğrencilere yönelik madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi.
Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimler Yeşilay Haftası'nda da sürüyor.
GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde, madde bağımlılığının olumsuz etkileri hakkında bilgiler verildi.
Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışması hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
