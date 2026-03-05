Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nden öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Karaköprü ilçesinde öğrencilere yönelik madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 10:16
        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nden öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Karaköprü ilçesinde öğrencilere yönelik madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimler Yeşilay Haftası'nda da sürüyor.

        GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde, madde bağımlılığının olumsuz etkileri hakkında bilgiler verildi.

        Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışması hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

