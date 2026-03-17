Şanlıurfa'da motosikletin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti. İ.A. (20) idaresindeki plakasız motosiklet, Büyükyol Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Okur'a (60) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan Okur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Okur'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

