Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Suriye ile ticaret yapan ŞUTSO üyelerine Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçiş kolaylığı getirildi

        Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), Türkiye'den Suriye'ye açılan Akçakale Gümrük Kapısı'ndan ithalat ve ihracat yapan üyelerine geçiş kolaylığı getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 16:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ŞUTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'de rejimin değişmesinin ardından istikrar ve inşaya yönelik çalışmalar yoğunlaşırken Türkiye'nin bu ülkeye açılan önemli kapılardan birinin Akçakale Gümrük Kapısı olduğu belirtildi.

        Modernizasyon faaliyetlerinin sürdüğü kapıdaki geçişler için önemli bir adım atıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin dış ticaret süreçlerine yönelik önemli bir kolaylık hayata geçirildi. Akçakale Sınır Kapısı'nda ithalat ve ihracat faaliyeti yürüten üyelerimizin geçişlerine yönelik yeni bir uygulama başlatıldı. Bu kapsamda, ticari izin başvuru kriterlerini sağlayan üyelerimiz, pasaport zorunluluğu olmaksızın geçiş yapabilecektir. Uygulamadan yararlanmak isteyen üyelerimizin başvurularını, Şanlıurfa Valiliğine yapmaları gerekmektedir. Ticaretimizin gelişmesine ve üyelerimizin işlemlerinin kolaylaşmasına katkı sağlayan herkese sağladıkları katkılar dolayısıyla herkese Şanlıurfa iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunarız."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
