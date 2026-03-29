Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı. Ali Demir (27) idaresindeki 34 PE 5009 plakalı otomobil, Karacadağ Mahallesi yakınlarında Hasan Az (60) yönetimindeki 63 ADG 348 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Maaruf Demir (61), Baran İri (17), Meryem İri (52), Abdullah İri (13), Azize Az (60) ve Gazal Az (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

