Şanlıurfa'da tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi ise yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yakıt tankeri ile otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının 60. kilometresinde bulunan dinlenme tesisi yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 yaşındaki Yazen Musalı, hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi ise yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
