Şanlıurfa lezzetleri ve isot festivali devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şanlıurfa lezzetleri ve isot festivali devam ediyor

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Şanlıurfa lezzetleri ve isot festivali devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Şanlıurfa lezzetleri ve isot festivali devam ediyor.
Damak tadıyla Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan Urfa isotunun tanıtımı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ’Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali’ sürüyor. 28 tescilli ürünün bir kez daha görücüye çıktığı ve yine tescil adayı tüm yerel değerlerin yer aldığı festival renkli görüntülerle yerini alacak.
Festival fıstık hasadı ile başladı
Festival; Türkiye’de 100 bin tonu aşkın fıstık üretimi ile birinci sırada yer alan Şanlıurfa’da Urfa Fıstığı hasadı ile başladı. Karaköprü ilçesine bağlı Kırkıpınar mahallesinde başlayan Urfa Fıstığı hasadına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Keten Köyneği Fıstığı olarak bilinen Urfa Fıstığını topladı. Başkan Beyazgül, tarlada yaptığı açıklamasında ’Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali’ne ve fıstığın kalbinin attığı Şanlıurfa’ya herkesi davet etti.
Şanlıurfa’da isot hasadı festivalle renklendi
Fıstık hasadı ile başlayan ’3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festvali’nin 28 Eylül tarihli adresi ise bu kez isot tarlası oldu. Şükür ve Bereket duası ile başlayan programda Başkan Beyazgül, İsotun ana vatanı Şanlıurfa’da bu yıl ki verimin tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.
Başkan Beyazgül, "Esasen festivalimizi fıstık toplamakla başlattık ve dünyada eşi benzeri olmayan Keten Köyneği Fıstığımızın hasadını gerçekleştirdik. Urfa kadim bir şehir ve her şeyin ana merkezi olan bir şehir. Urfa’nın cazibe merkezi olma özelliğini hiç kimse kıramaz. Alışkanlık yapan Urfa isotonu herkese tavsiye ediyorum" dedi.
Konserler ve etkinlikler sürüyor
Etkinliklerin 11 Ekim Cuma günkü Turgut Özal Parkı’ndaki programında festivale dair tüm stantlar kurulacak. Türkiye genelinden katılım sağlayacak el sanatları ustalarının eserlerini sergileyeceği stantlarda sivil toplum kuruluşları da yerlerini alacak. Ardından saat 11.00’de Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi gösterime sunulacak. Aynı gün saat 20.00’de ise Solistler Aşık Sefai, Halil Altıngöz, Yusuf Barıbey ve Ayten Ekin Uluğ eşliğinde Urfa Devlet THM Korusu ile Urfa Ahengi Grubu Koro ve Solo Konseri sahne alacak.
12 Ekim Cumartesi
Ulusal medyanın bu yıl yakından takip ettiği etkinliklerin 12 Ekim Cumartesi günkü programları ise saat 10.00’da Ulu Cami Önünden başlayarak Halilürrahman Gölü Amfi Tiyatrosuna kadar devam edecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ardından saat 13.00’de Turgut Özal Parkı’nda yöresel damak tadının en iyi şekilde yansıtıldığı Şanlıurfa Lezzetleri Sergisi yer alacak. Aynı gün bu kez ’Tarladan Sofraya İsot Serüveni’ adlı gösterimle isotun tarladan toplandıktan sonra ayıklanması, kurutulması ve isot haline getirilerek sofralara kadar gelen süreci aktarılacak. Saat 15.00’de İsot Yeme Yarışması ile devam edecek etkinlikte miktar bakımından en fazla isotu yiyenlere ödülleri verilecek. ’Sanatçıların Vizöründen Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Sergisi’ ile devam edecek etkinlikler akşam saat 20.00’de Grup İmera konseri ile günü tamamlayacak.
13 Ekim Pazar
Bu yılki buluşmanın son günkü etkinlikleri ise yine Turgut Özal Parkı’nda saat 14.00’de ’Dünyanın En Tatlı Acısı İsot Yarışması’ ile başlayacak. Kendi evlerinde yaptıkları isotları getirerek yarışmaya katılacak Urfalı kadınlara ödüllerinin verilmesinin ardından Saat 16.00’da ’7’den 70’e Legeni Al Gel Çiğköfte Şenliği’ ile devam edecek. Şenlikte yine Urfalı vatandaşlar sadece çiğköfte yoğurmak için yanlarında legen getirecekler ve burada Büyükşehir Belediyesi tarafından çiğköfte yapımında kullanılan tüm malzemeler verilerek etkinliğe katılım sağlanacak. Bu yılki Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali Turgut Özal Parkı’nda akşam saat 20.00’de Şanlıurfalı sanatçı Mahmut Tuncer’in açık hava konseri ile sona erecek.
“Herkesi festivalimize davet ediyoruz”
Festival hazırlıklarını takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, devam eden 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali’ne tüm vatandaşları davet etti. Şanlıurfa değerlerinin tanıtımına yönelik çalışmalarının her platformda devam ettiğini belirten Başkan Beyazgül, "Medeniyetlerin başkenti, müziğin ve sanatın şehri, müze şehri Şanlıurfa’mız aynı zamanda gastronomi şehridir. Urfa damak tadı ve mutfak kültürünü en iyi şekilde tanıttığımız festivalimize bu yıl yoğun bir ilgi yaşanıyor. Bu çerçevede bizler de tekrardan festivalimizin etkinliklerine tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

ŞANLIURFA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:56
  • GÜNEŞ 06:15
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akçakale'de yol çalışmaları incelendi
YEREL HABERLER Akçakale'de yol çalışmaları incelendi
ÖSO grupları tek çatı altında toplandı
YEREL HABERLER ÖSO grupları tek çatı altında toplandı
İşitme engelli çiftin nikâhı işaret diliyle kıyıldı
YEREL HABERLER İşitme engelli çiftin nikâhı işaret diliyle kıyıldı
Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı
Ekmeklerini acıdan çıkarıyorlar
YEREL HABERLER Ekmeklerini acıdan çıkarıyorlar
Şanlıurfa´da Roma dönemine ait mozaik ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da Roma dönemine ait mozaik ele geçirildi
Fırat'ın doğusunda 3'üncü kara devriyesi
YEREL HABERLER Fırat'ın doğusunda 3'üncü kara devriyesi
Eyyübiye’de yeni park kazandırılıyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de yeni park kazandırılıyor
Haliliye’de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaikler ele geçirildi
YEREL HABERLER Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaikler ele ...
Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesi gerçekleştiriliyor ABD ile Türkiye Suriye’nin kuzeyinde üçüncü ortak kara devriyesine başladı
YEREL HABERLER Suriye'nin kuzeyinde üçüncü kara devriyesi ...
Suriye'den atılan havan topuyla hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı Timuçin ailesi kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Suriye'den atılan havan topuyla hayatını kaybedenler ...
Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi
Şanlıurfa’da bir okul daha açıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da bir okul daha açıldı
Karaköprü Belediyespor yönetimi güven tazeledi
YEREL HABERLER Karaköprü Belediyespor yönetimi güven tazeledi
Serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli, öldü
YEREL HABERLER Serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli, öldü
Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü
Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü Otomobildeki 3 kişi silahla vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ...
Vali Erin inşaat çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Erin inşaat çalışmalarını inceledi
-Karacadağ Kayak Merkezi'nde çevre düzenlemesi yapılacak
YEREL HABERLER -Karacadağ Kayak Merkezi'nde çevre düzenlemesi ...
Sulama kanalına giren Suriyeli genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama kanalına giren Suriyeli genç hayatını kaybetti
Haliliye’de yeni yollar açılıyor
YEREL HABERLER Haliliye’de yeni yollar açılıyor
Haliliye’de 700 anne adayına puset
YEREL HABERLER Haliliye’de 700 anne adayına puset

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X