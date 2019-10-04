Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Şanlıurfa lezzetleri ve isot festivali devam ediyor.

Damak tadıyla Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan Urfa isotunun tanıtımı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ’Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali’ sürüyor. 28 tescilli ürünün bir kez daha görücüye çıktığı ve yine tescil adayı tüm yerel değerlerin yer aldığı festival renkli görüntülerle yerini alacak.

Festival fıstık hasadı ile başladı

Festival; Türkiye’de 100 bin tonu aşkın fıstık üretimi ile birinci sırada yer alan Şanlıurfa’da Urfa Fıstığı hasadı ile başladı. Karaköprü ilçesine bağlı Kırkıpınar mahallesinde başlayan Urfa Fıstığı hasadına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Keten Köyneği Fıstığı olarak bilinen Urfa Fıstığını topladı. Başkan Beyazgül, tarlada yaptığı açıklamasında ’Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali’ne ve fıstığın kalbinin attığı Şanlıurfa’ya herkesi davet etti.

Şanlıurfa’da isot hasadı festivalle renklendi

Fıstık hasadı ile başlayan ’3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festvali’nin 28 Eylül tarihli adresi ise bu kez isot tarlası oldu. Şükür ve Bereket duası ile başlayan programda Başkan Beyazgül, İsotun ana vatanı Şanlıurfa’da bu yıl ki verimin tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Başkan Beyazgül, "Esasen festivalimizi fıstık toplamakla başlattık ve dünyada eşi benzeri olmayan Keten Köyneği Fıstığımızın hasadını gerçekleştirdik. Urfa kadim bir şehir ve her şeyin ana merkezi olan bir şehir. Urfa’nın cazibe merkezi olma özelliğini hiç kimse kıramaz. Alışkanlık yapan Urfa isotonu herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Konserler ve etkinlikler sürüyor

Etkinliklerin 11 Ekim Cuma günkü Turgut Özal Parkı’ndaki programında festivale dair tüm stantlar kurulacak. Türkiye genelinden katılım sağlayacak el sanatları ustalarının eserlerini sergileyeceği stantlarda sivil toplum kuruluşları da yerlerini alacak. Ardından saat 11.00’de Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi gösterime sunulacak. Aynı gün saat 20.00’de ise Solistler Aşık Sefai, Halil Altıngöz, Yusuf Barıbey ve Ayten Ekin Uluğ eşliğinde Urfa Devlet THM Korusu ile Urfa Ahengi Grubu Koro ve Solo Konseri sahne alacak.

12 Ekim Cumartesi

Ulusal medyanın bu yıl yakından takip ettiği etkinliklerin 12 Ekim Cumartesi günkü programları ise saat 10.00’da Ulu Cami Önünden başlayarak Halilürrahman Gölü Amfi Tiyatrosuna kadar devam edecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ardından saat 13.00’de Turgut Özal Parkı’nda yöresel damak tadının en iyi şekilde yansıtıldığı Şanlıurfa Lezzetleri Sergisi yer alacak. Aynı gün bu kez ’Tarladan Sofraya İsot Serüveni’ adlı gösterimle isotun tarladan toplandıktan sonra ayıklanması, kurutulması ve isot haline getirilerek sofralara kadar gelen süreci aktarılacak. Saat 15.00’de İsot Yeme Yarışması ile devam edecek etkinlikte miktar bakımından en fazla isotu yiyenlere ödülleri verilecek. ’Sanatçıların Vizöründen Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Sergisi’ ile devam edecek etkinlikler akşam saat 20.00’de Grup İmera konseri ile günü tamamlayacak.

13 Ekim Pazar

Bu yılki buluşmanın son günkü etkinlikleri ise yine Turgut Özal Parkı’nda saat 14.00’de ’Dünyanın En Tatlı Acısı İsot Yarışması’ ile başlayacak. Kendi evlerinde yaptıkları isotları getirerek yarışmaya katılacak Urfalı kadınlara ödüllerinin verilmesinin ardından Saat 16.00’da ’7’den 70’e Legeni Al Gel Çiğköfte Şenliği’ ile devam edecek. Şenlikte yine Urfalı vatandaşlar sadece çiğköfte yoğurmak için yanlarında legen getirecekler ve burada Büyükşehir Belediyesi tarafından çiğköfte yapımında kullanılan tüm malzemeler verilerek etkinliğe katılım sağlanacak. Bu yılki Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali Turgut Özal Parkı’nda akşam saat 20.00’de Şanlıurfalı sanatçı Mahmut Tuncer’in açık hava konseri ile sona erecek.

“Herkesi festivalimize davet ediyoruz”

Festival hazırlıklarını takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, devam eden 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali’ne tüm vatandaşları davet etti. Şanlıurfa değerlerinin tanıtımına yönelik çalışmalarının her platformda devam ettiğini belirten Başkan Beyazgül, "Medeniyetlerin başkenti, müziğin ve sanatın şehri, müze şehri Şanlıurfa’mız aynı zamanda gastronomi şehridir. Urfa damak tadı ve mutfak kültürünü en iyi şekilde tanıttığımız festivalimize bu yıl yoğun bir ilgi yaşanıyor. Bu çerçevede bizler de tekrardan festivalimizin etkinliklerine tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

ŞANLIURFA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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