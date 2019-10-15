Büyükşehir Fırat Nehri'ni temizliyor

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Halfeti'de yer alan Fırat Nehri’ni temizleyerek çevre bilincinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti ilçesinde Fırat Nehri boyunca temizlik çalışmaları başlattı. Nehrin üst kısımlarından gelen ve suların yükselip alçalması ile kıyı şeritlerinde yer alan çöplerin nehirde olumsuz görüntü oluşturması üzerine harekete geçen belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Halfetililer, Fırat Nehri’ndeki temizliğe önem verdikleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine teşekkür etti.

ŞANLIURFA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

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