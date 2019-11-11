Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak, takla attı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece, ŞanlıurfaSuruç yolunun Şahin Tepesi mevkisinde meydana geldi. Batıkent Mahallesi'ndeki akrabasının düğününden dönen Mehmet Ç.'nin kullandığı 55 GY 114 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Mehmet Ç. ile araçtaki Mesut Öztürk (18) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanlarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Mesut Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ŞANLIURFA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:26

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.