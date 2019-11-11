Şanlıurfa sporda çifte sevinç yaşadı

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi, futbolda ve voleybol branşlarında bu hafta lige rakiplerine karşı galip gelerek çifte sevinç yaşadı.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi, futbolda ve voleybol branşlarında bu hafta liglerinde galip gelerek çifte sevinç yaşadı. Bölgesel Amatör Lig'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor, bu hafta Nizip Spor karşısında 20'lık galibiyet alırken, maçın gollerini kaydeden Tolga Kara ve Uğur Yılmaz haftanın yıldız isimleri oldu. Yine futbolda U19 kategorisinde Büyükşehir Belediye Spor, Suruç Pirsus Spor'u 61'lik, U16 ketagorisinde Bağlarbaşı Spor'u 6 0'lık, U14 kategorisinde ise 15 Temmuz Gençlik Spor'u 18 0'lık skorla geçen taraf oldu. Büyükşehir ekibi voleybolda ise Hatay Büyükşehir Belediye 3 1'lik skorla geçti.

“Şanlıurfalı gençlerimizle gurur duyuyorum”

Alınan galibiyetlerden dolayı bütün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu gençleri tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bizler, 19,5 yaş ortalaması ve nüfusu bakımından Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'mızda gençlerimizi spora ve eğitimin her alanına yönlendirmeye ve bu alandaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu vesile ile tekrardan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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