Yaşlı ve kimsesiz hastaların umudu: evde bakım

Yatağa bağımlı hale gelen hastaneye gidemeyen bakım ve tedaviye muhtaç hastaların umudu, sağlık ekiplerinin evde bakım hizmeti oluyor.

Ceylanpınar'da yatağa bağımlı hale gelen, bakım, tedaviye muhtaç ve yaşlı hastaların umudu Aralık ayından itibaren evde sağlık ve bakım hizmetine başlayan Ceylanpınar Devlet Hastanesi doktor ve sağlık ekipleri oluyor. Evlere kadar giden sağlık ekipleri yapılan kontrol, bakım ve tedavileri hastaların kendi yatağında uyguluyor. Gerekli durumlarda ise hastaların hastaneye kadar nakilleri de sağlanarak, son derece modern ve teknolojik imkanlarla gereken müdahale yapılıyor. Şuanda hizmetin 1 uzman doktor, 1 pratisyen hekim ve 1 evde bakım hemşiresi ile yürütüldüğünü belirten Ceylanpınar Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Baran “Evde sağlık hizmetleri yaşlılığı veya hastalığı sebebi ile yatağa tam bağımlı veya yarı bağımlı hastaların herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmekte zorluk çektiği durumlarda veriyoruz. Bu hizmet sayesinde hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın adeta hastaneyi ayaklarına götürüyoruz. Hastalarımızın evde tıbbi bakım olsun, tetkik, tahlil ve tedavisi planlanıp yapılıyor. Hastalarımıza tanı koymaktan ziyade uzman hekim tarafından tanısı konulmuş tedaviyi evde yürütüyoruz. Yine aynı şekilde hastalarımızın gerekli durumlarda hastaneye nakillerini gerçekleştiriyoruz. Bu hizmet sayesinde hastaların ve hasta yakınlarının refah seviyesi yükselmiş oluyor” dedi.

Baran evde bakım hizmetini ilçenin en uzak mahallerine dahil götürdüklerini de kaydetti.

ŞANLIURFA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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