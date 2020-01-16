Şanlıurfa´ya şehit ateşi düştü

SURİYE´nin Telabyad kentinde terör örgütü PKK/YPG´nin bombalı araçla yaptığı saldırıda şehit olan Uzaman Onbaşı Mustafa Alpak´ın acı haberi memleketi Şanlıurfa´daki ailesine ulaştı.
Barış Pınarı Harakatı kapsamında terör unsurlarından temizlenen Suriye´nin Telabyad kentine bağlı Suluk beldesinde akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen saldırıda bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı´ın acı haberi memleketi Şanlıurfa´nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Selman Mahallesi´ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan şehit ailesi gözyaşı döktü. Arapça ağıtların yükseldiği şehidin evine yakınları ve komşuları şehidin yakınlarına başsağlığında bulundu. 1 ay önce evlendiği öğrenilen şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa´da toprağa verileceği öğrenildi.
ŞANLIURFA
16 Ocak 2020 Perşembe
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