Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

'Babam ve ben'

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Şanlıurfa’da hafif ticari aracın tıra çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep Otoyolu'nun 60’ıncı kilometresinde yaşandı. Abdullah Y.’nin kullandığı 01 AAE 694 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Memduh N. yönetimindeki 01 ADT 21 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Gökhan Tokgöz (26) hayatını kaybederken, Abdullah Y. ile Serkan Y. yaralandı. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:55

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